Российских гребцов отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга

Федерация гребного спорта России сняла с Олимпиады в Токио свою команду после того, как двух ее спортсменов отстранили от Игр из-за допинга. Недавно в крови Никиты Моргачева и Павла Сорина был найден мельдоний, а проба "Б" подтвердила наличие запрещенного вещества в их организме.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации гребного спорта, их коллеги из РФ исключили вышеуказанных атлетов из команды, но не сумели найти им достойную замену. Никита Еськин и Александр Матвеев не подошли на эту роль, поскольку их уровень не соответствует олимпийским стандартам.

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По этой причине в России решили отказаться от участия в соревнованиях по гребле в формате парной четверки, в результате чего место РФ было предложено спортсменам из Литвы. Согласно информации информагентства ТАСС, в местной федерации приняли это предложение.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На соревнованиях не будут присутствовать иностранные зрители.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ОИ в столице Японии сборная РФ будет выступать под нейтральным флагом и без гимна из-за нарушения антидопингового законодательства и махинаций с результатами допинг-тестов спортсменов.