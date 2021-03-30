Федецкий рассказал, что сделал Хачериди с Януковичем в раздевалке сборной Украины. Видео

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий, вспоминая победу над Францией (2:0) в ноябре 2013 года рассказал, как Евгений Хачериди не подал руку четвертому президенту Виктору Януковичу.

По словам Федецкого, Янукович сразу после игры пришел в раздевалку их поздравлять.

"Там все вставали, жали ему руку, даже те, кто был в полотенце. А Хачериди не стал вставать. Сидя только руку поднял. Потом все смеялись. Удивился ли Янукович, что Хачериди его проигнорировал? Нет, у него же паника была. Он же тогда застрял в кресле, не мог встать, когда Зозуля пенальти заработал. Пока его вытащили... Он когда зашел, большинство было уже в душе. Он прошелся по кругу, пожал руки, поздравил, особо ни с кем не говорил, ну и ушел по своим делам", – сказал Федецкий в эфире Youtube-канала "СпортАрена".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший защитник киевского "Динамо" Горан Попов вспомнил, как Александр Шовковский ударил Евгения Хачериди после матча Лиги Европы против "Маккаби" в 2011 году.