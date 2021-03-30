Федецький розповів, що зробив Хачеріді з Януковичем у роздягальні збірної України. Відео

Колишній гравець збірної України Артем Федецький, згадуючи перемогу над Францією (2:0) в листопаді 2013 року розповів, як Євген Хачеріді не подав руку четвертому президенту Віктору Януковичу.

За словами Федецького, Янукович відразу після гри прийшов у роздягальню їх вітати.

"Там усі вставали, тиснули йому руку, навіть ті, хто був у рушнику. А Хачеріді не став вставати. Сидячи тільки руку підняв. Потім усі сміялися. Чи здивувався Янукович, що Хачеріді його проігнорував? Ні, у нього ж паніка була. Він же тоді застряг у кріслі, не міг встати, коли Зозуля пенальті заробив. Поки його витягли... Він коли зайшов, більшість була вже в душі. Він пройшовся по колу, потиснув руки, привітав, особливо ні з ким не говорив, ну й пішов у своїх справах", – сказав Федецький в ефірі YouТube-каналу "Спортарена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній захисник київського "Динамо" Горан Попов згадав, як Олександр Шовковський вдарив Євгена Хачеріді після матчу Ліги Європи проти "Маккабі" в 2011 році.