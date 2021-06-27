Фанатка с плакатом спровоцировала невероятный завал на Toure de France. Видео

Первый этап веломногодневки Tour de France Брест – Ландерно ознаменовался грандиозным завалом. Причиной инцидента стало поведение неизвестной болельщицы, которая с банером подошла очень близко к трассе.

Девушка решила засветиться на ТВ и развернула свой плакат практически на трассе. Когда до финишной линии оставалось 45 километров, немецкий гонщик Тони Мартин врезался в баннер.

Это спровоцировало цепную реакцию падений. Больше всего пострадали словенец Примож Роглич и представитель Бельгии Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma.

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Спортсмены одними из первых врезались в неожиданное заграждение. На них на скорости начали падать другие пилоты.

Компания ASO, являющаяся организатором соревнования, подала в полицию заявление на виновницу. Она объявлена в розыск, так как сразу сбежала с места происшествия.

Жандармерия французского Финистера начала расследование. Болельщице вменяется нанесение травм из-за нарушения правил безопасности во время гонки.

Любой свидетель может записаться на допрос на официальной странице ведомства в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянский велогонщик-любитель Джованни Яннелли умер после падения в 100 метрах от финиша.