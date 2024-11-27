'Это уже слишком': тренер 'Шахтера' перед матчем Лиги чемпионов намекнул на уход из клуба

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич не исключает того, что покинет свой пост уже во время зимней паузы в сезоне. По словам 53-летнего боснийского специалиста, война в Украине все же сказывается на его желании оставаться в стране, а кроме того, минувшим летом у него были предложения от других команд.

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Об этом Пушич заявил в интервью изданию De Telegraaf, пишет портал twenteinsite.nl. Наставник "горняков" ужаснулся тому, что украинцы уже больше 1000 дней ожесточенно противостоят российской агрессии, а также отметил свою особую связь с донецкой командой, которую он возглавил в октября 2023-го.

"К войне невозможно привыкнуть. Все жаждут мира. Я заметил, что с лета интенсивность атак возросла. Один день войны – это уже слишком много, а в Украине это длится больше 1000. Это невероятно. Во время зимних каникул я обсужу ситуацию с клубом. Я хорошенько подумаю, что мне делать. Ситуация, конечно, очень напряженная во многих отношениях. Прошлым летом ко мне уже был интерес. Известно, что я мог бы перейти в "Ливерпуль" вместе с Арне Слотом. Но помимо действующего контракта, я чувствовал определенные обязательства перед "Шахтером", поэтому пересматривать ситуацию не было возможности", – сказал Пушич.

Отметим, что 27 ноября команда под его руководством сыграет матч пятого тура Лиги чемпионов. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ – "Шахтер". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

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