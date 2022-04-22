'Это победить невозможно': белорусский тренер восхитился украинцами

Белорусский наставник львовского "Руха" Леонид Кучук не намерен покидать Украину, а будет защищать нашу страну от российской агрессии. Главный тренер клуба УПЛ отметил, что несмотря на гражданство РБ, его много связывает с нашей страной.

Об этом сам Кучук рассказал в интервью телеканалам "Футбол 1/2/3". Он восхитился украинцами и подчеркнул, что их стремление к свободе победить просто невозможно.

"Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я – белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена – украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют. Я разговаривал с одной девочкой и видел, как она хочет жить. Я слушал ее, думая о том, как люди в Украине хотят развиваться. Это победить невозможно", – сказал 62-летний специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, родившийся в российском Екатеринбурге украинский футболист Андрей Хобленко забил гол в чемпионате Эстонии и поддержал нашу страну, передав привет "фашисту Путину".