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"Это огромная потеря..." Сенсационный футболист сборной Украины получил тяжелый диагноз

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
4,2 т.
'Это огромная потеря...' Сенсационный футболист сборной Украины получил тяжелый диагноз

Украинскому защитник "Плимута" Максиму Таловеров диагностировано серьезное повреждение коленного сустава. 24-летний футболист сборной Украины выбыл до конца сезона, сообщает Plymouthherald

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"Это огромная потеря..." Сенсационный футболист сборной Украины получил тяжелый диагноз

Это очередной удар для "Пилигримов", которые замыкают турнирную таблицу и весь сезон сталкивались с потерями ключевых игроков, уточняют британские СМИ.

Таловєров получил травму в конце матча против "Дерби Каунти" 15 марта. Он смог на короткое время присоединиться к сборной Украины в Испании перед стыковыми матчами Лиги наций против Бельгии. Там Максим прошел обследование у медицинского штаба национальной команды, после чего был вынужден покинуть расположение "желто-синих" в Испании.

"Это огромная потеря..." Сенсационный футболист сборной Украины получил тяжелый диагноз

"Он выбыл, думаю, на семь-восемь недель – фактически до конца сезона. Это огромная потеря для нас. Таловеров очень расстроен, ведь сезон для него уже окончен, и он больше не сможет нам помочь. За последние два месяца мы узнали Максима как настоящего бойца, парня с отличным характером. Ему сейчас тяжело, но это шанс восстановиться, залечить травму. Мы все – клуб, команда – окажем ему полную поддержку, а затем он должен будет вернуться еще сильнее"", - заявил главный тренер "Плимута" Мирон Муслич.

"Это огромная потеря..." Сенсационный футболист сборной Украины получил тяжелый диагноз

Таловеров стал рекордным приобретением "Плимута", перейдя из австрийского ЛАСК в конце января примерно в 1,7 миллиона фунтов. С момента трансфера он успел провести 11 матчей и забил дважды, в том числе стал автором настоящей сенсации, забив гол в ворота "Манчестер Сити" в Кубке Англии. 

"Это огромная потеря..." Сенсационный футболист сборной Украины получил тяжелый диагноз

9 февраля "Плимут" с Таловеровым сенсационно выбил лидера Премьер-лиги "Ливерпуль" из Кубка страны, победив в 1/16 финала со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 53-й минуте с пенальти.

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