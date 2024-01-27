Экс-звезда '95 Квартала' из Испании: мы можем все пойти воевать. Насколько нас хватит?

Бывший сценарист "95 Квартала", занимающий сейчас пост вице-президента футбольного клуба "Кривбасс" Артем Гагарин рассказал о том, как важен спорт во время войны. По словам Гагарина, продолжать играть в футбол и тренироваться, просят бойцы, которые находятся на фронте.

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"Ребята, которые воюют сейчас, наши ультрас, они постоянно при встрече, при общении говорят: "Ребята, играйте в футбол, нам надо понимать, что мы здесь воюем за жизнь, а не за…" Мы можем все прекратить все делать и пойти воевать. Насколько нас хватит?" - отметил Гагарин в эфире Youtube-канала Xsport.

Вице-президент "Кривбасса" сказал, что клуб сейчас проводит сбор за границей.

"Поэтому мы проводим сборы постоянно. Мы даже сейчас уехали в Испанию, у нас там учебно-тренировочный сбор. Мы назвали это "больше, чем сбор", потому что мы проводим также сбор и на автомобили для пацанов, для защитников наших. И мы можем так показать всему миру, потому что мы играем с командами из других стран, мы можем напомнить, что война идет, люди забывают об этом, и помочь ребятам приблизить победу. Да, каждый из нас помогает, донатит", - подытожил экс-звезда "95 Квартал".

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре прошлого года два сотрудника женского футбольного клуба "Кривбасса" отказались возвращаться в Украину после выезда в Швецию на матч женской Лиги чемпионов. Сбежали SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

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