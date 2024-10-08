Экс-тренер 'Зенита' призвал 'закончить эту войну дурацкую' из-за деградации российского футбола

Бывший тренер сакнт-петербургского "Зенита" Властимил Петржела поставил жесткий диагноз российскому футболу, отметив его полную деградацию. Чешский специалист назвал основной причиной этому отстранение команд из РФ от международных турниров и призвал "заканчивать эту войну дурацкую".

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Об этом Петржела заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Тренер, который впервые сделал "Зенит" вице-чемпионом России, добавил, что без европейских континентальных турниров у зрителей теряется интерес футболу. Это же касается и самих игроков, которые не находят мотивации.

"Российский футбол, на мой взгляд, деградирует? Да, потому, что там нет еврокубков, это большая потеря. Это видно. Например, в Чехии видно, что команды играют в еврокубках, например, "Славия" в Лиге чемпионов. На футбол ходят целые стадионы, все стадионы заполнены. Этого никогда не было. Потому что играют в еврокубках, это очень хорошо, здорово. Болельщики ходят. Нет свободных мест на стадионе. В России футбол никому не нужен? Да, потому что нет еврокубков, и игроки, которые хотят играть в еврокубках и показать себя, не могут этого сделать. Это проблема. Надо заканчивать эту войну дурацкую", – сказал Петржела.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что представителей РФ вернут в международные турниры через два года после окончания войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Греции инициировали вопрос возвращения российских молодежных команд в турниры УЕФА. На это жестко отреагировал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

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