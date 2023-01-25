Экс-тренер ''Динамо'' Киев назвал Россию ''доброжелательной страной''. Ему ответили

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин поделился мнением о России, вызвав бурную реакцию в социальных сетях. Общаясь с журналистами 75-летний специалист считает, что живет в очень дружной стране.

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"Я считаю, что у нас дружная страна, доброжелательная. Чемпионат мира в 2018 году показал, как простые люди принимают гостей. Рабочая страна. Люди любят работать", – цитирует Семина sports.ru.

Такие пафосные слова российского тренера вызвали настоящую истерику у местных болельщиков.

"Доброжелательная страна, 70% жителей которой (по официальной статистике) одобряет обстрел детских площадок и больниц на территории соседней страны", – стебутся в интернете.

Юзеры пишут, что все добро в России закончилось после ЧМ-2018.

"Да закончилась та Россия 2018 года. Теперь она совсем не дружелюбная, а скрепные люди жаждут крови соседей и инакомыслящих сограждан", – признаются россияне.

Фанаты отмечают, что их страна прекрасно умеет лгать.

"Ну мы в России всегда умели пускать пыль в глаза и относится к гостям лучше чем к своим гражданам. Мы помним добрых полицейских говорящих на инглише и параллельно пенсионную реформу и избиения дубинками на митингах сразу после...", – пишут комментаторы.

Российские любители спорта винят во всем Путина.

"Я б сказал, что проблема у России по большому счету только одна. Но очень хорошо прячется... в бункере", – считают они.

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