Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" встал в ворота вместо голкипера и выиграл серию пенальти в Кубке Турции. Видео

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Маме Бирам Диуф, выступающий за турецкий "Хатайспор", стал настоящим гером матча в Кубке страны против "Эюпспора". У "Хатайспора" были удалены оба голкипера и 33-летний сенегалец занял место в воротах.

В основное время Диуф отбил пенальти, после чего игра завершилась вничью. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии пенальти сенегальский футболист также встал в рамку.

Сперва он сам нанес точный удар, а затем помог своему клубу выйти в следующий раунд.

Один из выстрелов соперника пролетел мимо, но Диуф угадал направление удара, а другой попал в штангу. Встреча завершилась со счетом 6:5.

Mame Diouf being his awesome self

pic.twitter.com/zQiBegPsKf