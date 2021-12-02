Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" встал в ворота вместо голкипера и выиграл серию пенальти в Кубке Турции. Видео

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Маме Бирам Диуф, выступающий за турецкий "Хатайспор", стал настоящим гером матча в Кубке страны против "Эюпспора". У "Хатайспора" были удалены оба голкипера и 33-летний сенегалец занял место в воротах.

В основное время Диуф отбил пенальти, после чего игра завершилась вничью. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии пенальти сенегальский футболист также встал в рамку.

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Сперва он сам нанес точный удар, а затем помог своему клубу выйти в следующий раунд.

Один из выстрелов соперника пролетел мимо, но Диуф угадал направление удара, а другой попал в штангу. Встреча завершилась со счетом 6:5.

Mame Diouf being his awesome self

pic.twitter.com/zQiBegPsKf — Stoke Loud & Proud (@StokeLoudProud) December 2, 2021

Несмотря на такой успех тренерскому штабу победителей есть о чем задуматься. Двое голкиперов клуба теперь дисквалифицированы на следующий раунд, и наставник "Хатайспора" явно будет испытывать соблазн оставить Диуфа в воротах.

Маме Бирам забил 6 голов в 14 матчах за клуб во всех турнира.

Английским фанатам Диуф запомнился больше по выступлению в "Сток Сити". Сенегальский форвард 157 раз сыграл за "Сток", забив 25 голов, прежде чем перебраться в Турцию в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Марокко полевой игрок встал в ворота, отбил два пенальти и вывел команду в полуфинал Кубка