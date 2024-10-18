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Знаменитого экс-футболиста сборной Украины попытались отравить водкой с клофелином и выкинули на обочину. Титулованный защитник рассказал, что с ним случилось в молодости

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,1 т.
Знаменитого экс-футболиста сборной Украины попытались отравить водкой с клофелином и выкинули на обочину. Титулованный защитник рассказал, что с ним случилось в молодости

Знаменитый в прошлом украинский футболист Дмитрий Парфенов вспомнил, как в 1995 году его отравили клофелином и ограбили. Инцидент произошел в Одессе, где в то время 21-летний защитник играл за "Черноморец".

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По словам Парфенова тогда в город приехали "гастролеры" из Приднестровья, которые не знали, что Дмитрий – местная футбольная звезда.

"Конечно, в городе все знали мою машину. И никто никогда в жизни не посмел бы что‑то сделать со мной. А тут садишься в машину — залетают один и второй. Ты же явно не можешь выскочить быстро из машины. И нож подставляют. Я им еще говорю: "Ребят, не по адресу". В городе же мы всех знали и нас знали. Но не они. Им нужно было, чтобы я отключился. Заехали во двор сначала, заставили выпить бутылку с клофелином и водкой. Напоили меня, а потом выбросили за городом на обочине. Хотели, чтобы я побольше в отключке был, чтобы покинуть область", – цитирует Парфенова "Матч ТВ".

Знаменитого экс-футболиста сборной Украины попытались отравить водкой с клофелином и выкинули на обочину. Титулованный защитник рассказал, что с ним случилось в молодости

Несмотря на помутнение от клофелина Дмитрий смог добраться домой. Ему повезло встретить по дороге людей, которые ему помогли.

"Обстоятельства складывались так, что непонятно, как может всё закончиться. Жив — и хорошо. Потом эту банду поймали. У них там девять или 11 подобных случаев, когда они приезжали в залетный город. Причем люди, которые занимались угонами непосредственно в Одессе, были хорошо нам знакомы. Они с родителями и начальником ГАИ области находились у нас дома, когда я пришел. Сидели и говорили: "Это не наши. Мы знаем машину Дмитрия". То есть в Одессе невозможно было представить, чтобы что‑то произошло, если тебя знают. Все криминальные авторитеты знали друг друга и нас. А футболистов вообще любили всегда. Такое время было", – признался экс-футболист.

Знаменитого экс-футболиста сборной Украины попытались отравить водкой с клофелином и выкинули на обочину. Титулованный защитник рассказал, что с ним случилось в молодости

Это произошло, когда команда заезжала на базу провести выездной матч.

"На следующий день тренер спросил, готов ли я. Ответил, что готов. А что? Я же уже приехал. Главный тренер Леонид Буряк сказал: "Если хорошо сыграешь, я тебе перед каждым матчем водку наливать буду" (смеется). Конечно, тяжело было, сумасшедшее напряжение. Даже не представляю, насколько это большая была нагрузка для организма: после водки и клофелина еще и 90 минут официальной игры", – подытожил Парфенов.

Знаменитого экс-футболиста сборной Украины попытались отравить водкой с клофелином и выкинули на обочину. Титулованный защитник рассказал, что с ним случилось в молодости

Напомним, что одессит Дмитрий Парфенов провел 18 матчей за сборную Украины по футболу, играя бок о бок с Шевченко и Ребровым, даже был другом нынешнего наставника национальной команды. В Украине до сих пор остаются его родственники, но сам защитник предпочитает жить и зарабатывать деньги в России, ни единым словом не осудив агрессора, который уничтожает ракетами его родной город.

Знаменитого экс-футболиста сборной Украины попытались отравить водкой с клофелином и выкинули на обочину. Титулованный защитник рассказал, что с ним случилось в молодости

OBOZ.UA в свое время рассказал, как складывалась карьера Дмитрия в РФ, гражданство которой он все-таки принял.

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