Знаменитого экс-футболиста сборной Украины попытались отравить водкой с клофелином и выкинули на обочину. Титулованный защитник рассказал, что с ним случилось в молодости

Знаменитый в прошлом украинский футболист Дмитрий Парфенов вспомнил, как в 1995 году его отравили клофелином и ограбили. Инцидент произошел в Одессе, где в то время 21-летний защитник играл за "Черноморец".

Видео дня

По словам Парфенова тогда в город приехали "гастролеры" из Приднестровья, которые не знали, что Дмитрий – местная футбольная звезда.

"Конечно, в городе все знали мою машину. И никто никогда в жизни не посмел бы что‑то сделать со мной. А тут садишься в машину — залетают один и второй. Ты же явно не можешь выскочить быстро из машины. И нож подставляют. Я им еще говорю: "Ребят, не по адресу". В городе же мы всех знали и нас знали. Но не они. Им нужно было, чтобы я отключился. Заехали во двор сначала, заставили выпить бутылку с клофелином и водкой. Напоили меня, а потом выбросили за городом на обочине. Хотели, чтобы я побольше в отключке был, чтобы покинуть область", – цитирует Парфенова "Матч ТВ".

Несмотря на помутнение от клофелина Дмитрий смог добраться домой. Ему повезло встретить по дороге людей, которые ему помогли.

"Обстоятельства складывались так, что непонятно, как может всё закончиться. Жив — и хорошо. Потом эту банду поймали. У них там девять или 11 подобных случаев, когда они приезжали в залетный город. Причем люди, которые занимались угонами непосредственно в Одессе, были хорошо нам знакомы. Они с родителями и начальником ГАИ области находились у нас дома, когда я пришел. Сидели и говорили: "Это не наши. Мы знаем машину Дмитрия". То есть в Одессе невозможно было представить, чтобы что‑то произошло, если тебя знают. Все криминальные авторитеты знали друг друга и нас. А футболистов вообще любили всегда. Такое время было", – признался экс-футболист.

Это произошло, когда команда заезжала на базу провести выездной матч.

"На следующий день тренер спросил, готов ли я. Ответил, что готов. А что? Я же уже приехал. Главный тренер Леонид Буряк сказал: "Если хорошо сыграешь, я тебе перед каждым матчем водку наливать буду" (смеется). Конечно, тяжело было, сумасшедшее напряжение. Даже не представляю, насколько это большая была нагрузка для организма: после водки и клофелина еще и 90 минут официальной игры", – подытожил Парфенов.

Напомним, что одессит Дмитрий Парфенов провел 18 матчей за сборную Украины по футболу, играя бок о бок с Шевченко и Ребровым, даже был другом нынешнего наставника национальной команды. В Украине до сих пор остаются его родственники, но сам защитник предпочитает жить и зарабатывать деньги в России, ни единым словом не осудив агрессора, который уничтожает ракетами его родной город.

OBOZ.UA в свое время рассказал, как складывалась карьера Дмитрия в РФ, гражданство которой он все-таки принял.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!