Бывший футболист молодежной сборной Украины Егор Картушов после завершения сезона 2022/23 вместе с семьей вернулся из Харькова в Чернигов. 32-летний полузащитник приехал на родной стадион им. Юрия Гагарина, где выступал 10 лет (2012-2022), играя за "Десну".

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11 марта стадион был разбомблен российскими войсками. Для уроженец Сак это стало первым посещением Чернигова с начала полномасштабного вторжения.

Увидев то, что сделали оккупанты с его родным стадионом, Картушов не смог сдержать эмоций.

"Очень больно смотреть на эти руины, на это поле, на котором играли такие важные и памятные матчи. Выходили в УПЛ разгромив "Зирку", отбирали очки у "Шахтера" и побеждали "Динамо"... Считаю, что разгромная победа Украины над оккупантами и распад России будет лучшей местью, за все, что эти ублюдки сделали с нашим городом и страной!" – цитирует Егора пресс-служба "Десны".

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые стадион в Чернигове пострадал после обстрелов российскими оккупантами в ночь на 7 марта. Но на этом захватчики не остановились.

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