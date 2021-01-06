Экс-футболист сборной Украины может продолжить карьеру в России

Максим Иншаков Футбол 20:27, 6.01.2021 Обновлено: 20:38, 6.01.2021

Футбольный клуб из Самары "Крыльев Советов" подтвердил интерес к бывшему игроку сборной Украины Александру Нойоку.

В интервью "Матч ТВ" главный тернер самарцев Игорь Осинькин заявил, что с украинским полузащитником брестского "Динамо" ведутся переговоры.

"Он у нас есть в списках. С Нойоком общались, но пока говорить о чем-то преждевременно. В "Крыльях Советов" поменялся совет директоров — он в новом составе должен собраться после праздников, тогда будет понимание трансферных вопросов", - отметил Осинькин.

"Крылья Советов" выступают в первенстве Футбольной национальной лиги - второго по силе дивизиона России. В турнирной таблице команда с 55 очками идет на втором месте, отставая на три пункта от лидера - "Нижнего Новгорода".

28-летний Александр с 2007 по 2013 сыграл за сборные Украины разных возрастов 75 матчей, в которых забил 7 голов.

Напомним, что в июле Нойок был госпитализирован с пневмонией, которая развилась на фоне COVID-19.

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