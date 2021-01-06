Ексфутболіст збірної України може продовжити кар'єру в Росії

Максим Іншаков Футбол 20:27, 6.01.2021 Оновлено: 20:38, 6.01.2021

Футбольний клуб з Самари "Крилья Совєтов" підтвердив інтерес до колишнього гравця збірної України Олександра Нойока.

В інтерв'ю "Матч ТВ " головний тренер самарцiв Ігор Осінькін заявив, що з українським півзахисником брестського "Динамо" ведуться переговори.

"Він у нас є в списках. З Нойоком спілкувалися, але поки говорити про щось передчасно. В "Крильях Совєтов" змінилася рада директорів – вона у новому складі повинна зібратися після свят, тоді буде розуміння трансферних питань", – зазначив Осінькін.

"Крилья Совєтов" виступають у першості Футбольної національної ліги – другого за силою дивізіону Росії. У турнірній таблиці команда з 55 очками йде на другому місці, відстаючи на три пункти від лідера – "Нижнього Новгорода".

28-річний Олександр Нойок з 2007 по 2013 роки зіграв за збірні України різних вікових груп 75 матчів, в яких забив 7 голів.

Нагадаємо, що в липні Нойок був госпіталізований з пневмонією, яка розвинулася на тлі COVID-19.

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