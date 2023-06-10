Экс-футболист московского клуба рассказал росСМИ, как тяжело в Европе. Его высмеяли в сети

Словенский экс-защитник "Сатурна" Денис Халилович рассказал, что у него на родине очень сильно выросли цены на продукты. Отвечая на вопрос российского журналиста о том, что в РФ по телевизору показывают "страшную картинку о европейском кризисе", 37-летний футболист подтвердил, что все, якобы, так и есть.

Видео дня

"Каждые две-три недели в словенских магазинах устанавливают новые цены. Ты просто приходишь и видишь уже новый, повышенный прайс. Все дорожает и дорожает, те же продукты. Я очень надеюсь, что повышение цен остановится, и правительство пошло на экстренные меры и заморозило цены на продукты на два месяца, потому что выше уже просто нельзя и потому что уровень зарплат остался на прежней отметке", - цитирует бывшего спортсмена РБ.

Халилович заявил, что в Словении люди очень злы, а вся нация недовольна происходящим.

"Все надеются, что что-то изменится в лучшую сторону за эти два месяца, что будет найдено какое-то решение и цены опустятся. На нормальную, обычную жизнь нужно, я бы сказал, 5-7 тысяч евро", - добавил экс-игрок клуба из Подмосковья.

Российские болельщики высмеяли слова словенца.

"Сказочник. 5-7 тысяч евро, на эти деньги можно нормально жить в Париже (один из самых дорогих городов Европы), не то что в Словении. В Мадриде будешь вообще в порядке", - пишут юзеры.

Пользователи с сарказмом отмечают, что как хорошо, что в России ничего не повышается.

"А в России все стабильно, люди довольные и радостные, по ТВ такая картинка", - стебутся фанаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!