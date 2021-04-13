Экс-динамовец Алиев рассказал, как изменилось его мнение о коронавирусе

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев признался, что изменил свое мнение о коронавирусе с тех пор, как опубликовал на своем YouTube-канале "Кент" видео, в котором назвал его фейком.

В новом выпуске он объяснил, что это случилось после того, как он и его семья лично столкнулись с COVID-19. Александр также отметил серьезное влияние пандемии на весь мир.

"Когда начинался коронавирус, он не был так раскручен в Украине. Я этому действительно не верил. Я думал, что это специально сделано. Я в политику не лезу, это не мои дела. Сейчас я этому поверил, потому что переболел и я, и мои родители, и близкие. Я вижу то, что творится в обычном мире, в футбольном мире. Те слова, которые я тогда говорил… Может быть, я хайпанул", – заявил Алиев.

Напомним, что Александр провел большую часть карьеры в "Динамо". Также он защищал цвета "Локомотива" и "Анжи" в России, "Днепра" в Украине. В 2015-м наш соотечественник повесил бутсы на гвоздь, но через год подписал контракт с "Таразом" из Казахстана, за который выступал на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр дебютировал в роли эксперта на телеканале "Футбол" и рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся из-за украинского языка.