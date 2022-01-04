Начиная с 1936 года, когда состоялся первый чемпионат СССР с участием восьми команд, и до 1991 года, когда прошел последний чемпионат с участием 16 клубов, киевское "Динамо" являлось единственным клубом, принявшим участие во всех всесоюзных турнирах.

Команда с берегов Днепра рекордные 13 (!) раз выигрывало "золото" чемпионата, 11 раз становилось серебряным призером, трижды – бронзовым. И это в жарком споре с представителями разных футбольных школ: московской, грузинской, армянской, белоруской, прибалтийской, азербайджанской, узбекской…

Много в истории "Динамо" памятных чемпионатов. Сегодня поговорим об одном из них – чемпионате СССР 1941 года. Если в турнире 1940 года принимали участие 28 команд, то на этот раз их количество сократилось значительно – до 15-ти. Их назвали "командами мастеров".

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Чемпионат стартовал 27 апреля, а финишировать должен был 9 ноября. Розыгрыш Кубка должен был пройти с 20 июля по 10 августа. Согласно жеребьевке, в 1/8 финала киевляне должны были встретиться 20 июля со своими минскими одноклубниками.

Готовясь к сезону, подопечные Михаила Бутусова провели несколько контрольных матчей в Одессе, Дрогобыче… В Киев приехал московский "Спартак" и уступил – 0:5. В марте 1941 года первые три динамовских игрока получили звания "Мастера спорта СССР" - это Виктор Шиловский, Алексей Клименко и Михаил Махиня. Их партнерами по команде были Антон Идзковский, Николай Трусевич, Василий Глазков, Борис Афанасьев, Владимир Гребер, Анатолий Садовский, Николай Балакин, Павел Комаров, Владимир Онищенко, Алексей Скоцень, Павел Виньковатов, Константин Щегоцкий.

27 апреля "Динамо" стартовало в чемпионате СССР 1941 года, в котором команда сыграла всего 9 матчей из 28 запланированных. В Киеве "Динамо" провело пять игр, из которых три завершили вничью, на выезде же первая победа пришла в Тбилиси, вторая – в Одессе. После семи туров киевляне делили 2-3 места со своими одноклубниками из Тбилиси, отставая от динамовцев Москвы на одно очко. Но затем последовали два гостевых поражения – по 0:2 от спартаковцев Москвы и Харькова.

Исправить турнирное положение киевляне планировали 22 июня матчем на своем поле с московским ЦДКА. На этот день в Киеве было запланировано открытие нового стадиона, который вмещал 50 тысяч зрителей – имени Н.С.Хрущева. Футбольный Киев с нетерпением ожидал 22 июня…

Но… Ранним утром в этот день началась война. Правда, в первой половине того дня киевляне не предполагали, что матч не состоится. Зрители заполнили трибуны, футболисты готовились выйти на поле.

По стадиону объявили, ни слова не сказав о войне, что матч не состоится. И приобретенные билеты зрителям предлагалось сохранить на следующий матч "Динамо" с ЦДКА. Но кто мог представить, что этот матч состоится только через три года…

Он прошел 25 июня 1944 года, и имел товарищеский статус. Болельщики заполнили трибуны Республиканского стадиона, у некоторых из них сохранились билеты на матч этих команд, который должен был состояться еще 22 июня 1941-го. Состав "Динамо" изменился. Команду возглавил Николай Махиня, остались в составе Идзковский, Балакин, Виньковатов.

Вот такая история чемпионата СССР 1941 года, в котором состоялось только девять туров, а затем в его продолжение вмешалась проклятая война, завершившаяся победой в мае 1945-го. Она забрала жизни миллионов людей. Среди них были и футболисты "Динамо" - в частности, в Киеве были расстреляны Николай Коротких, Николай Трусевич, Алексей Клименко, Иван Кузьменко.

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