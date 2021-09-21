Дзюба отказался играть за сборную России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам к ЧМ-2022. В интервью "Матч ТВ" 33-летний Дзюба признался, что он пока не набрал оптимальную форму, поэтому не может помочь сборной на 100%.

"Сезон, который прошел, был очень долгим и сложным. Были большие ожидания от чемпионата Европы-2020, мы серьезно готовились, выложились на все сто, но в итоге результат получился неудачный", – рассказал игрок.

По словам Артема, это все очень сильно ударило и по его физической форме, и по эмоциональному фону. Из-за этого было тяжело входить в новый.

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"Сейчас постепенно начал возвращать форму, что у меня была. Однако я чувствую, что ее еще не до конца набрал", – заявил футболист. .

Также Дзюба сакцентировал внимание на том, что этот отказ не связан с завершением карьеры в сборной, а связан именно этой ситуации.

Сам Карпин, комментируя отказ своего лидера, отметил, что не может дать стопроцентной гарантии, что Артем получит повторный вызов.

Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, будет вызван", цитирует Карпина Championat.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября, в сети появилось видео, на котором нападающий "Зенита" Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи.

22 июня Дзюба резко ответил журналисту, встречавшему национальную команду в московском аэропорту "Шереметьево" после вылета с Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова были разгромлены Данией в решающем матче со счетом 4:1.