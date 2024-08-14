Джокеры спасают матч, но киевлянам нужно учиться реализации. Тактический обзор матча ЛЧ 'Рейнджерс' – 'Динамо'

Вчера "Динамо" провело самый сложный матч Лиги Чемпионов - на поле соперника через несколько минут киевляне разобрались с "Рейнджерс". В большинстве своем наша команда реализовала убийственные моменты джокерами и принесла Караваеву очередной ассист. Но сама встреча еще раз поднимает вопрос к концентрации. OBOZ.UA - о главном матче вторника и решениях, которые помогли получить такую важную путевку в плей-офф.

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Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак.

"Рейнджерс": Батленд, Тавернье, Суттар, Проппер, Ридван, Диоманде, Баррон, Лоуренс, Маккосленд, Жефте, Дессерс.

Первый тайм. 45 минут сплошного напряжения

Шотландцы сделали ставку на агрессивный прессинг правого фланга, там постоянно пытались продавить через Маккосленд. Вингер искал Дессера или Джефте в штрафной, также давил на Дубинчака и Михавко. И надо признать, что это давление было очень хорошо организовано, ведь в стартовые минуты "Динамо" хаотично пыталось отвести мяч от собственных ворот. На свои атаки первый пас шел на Шапаренко, хотя частенько приходилось возвращать на Попова или даже Бущана.

Выйти вперед было сложно: "Рейнджерс" компактно становились в оборонительные редуты и блокировали продвижение мяча вперед. Главным местом активности с обеих сторон весь первый тайм был левый фланг: под наши атаки туда приходил Ванат и перестраивались 4 защитника хозяев, а под нашу защиту туда же опускался Кабаев.

Импульсивность мешала атакам бело-синих. Караваев, Ванат, Дубинчак – каждый имел в первом тайме классную позицию, с которой на эмоциях мощно простреливал вместо короткого паса на ближнего. Это можно легко объяснить: очень редко удавалось доходить до чужой штрафной. А атаки соперника становились более затяжными, приходилось массированно отбиваться. "Динамо" не становилось в глубокий блок, но преимущественно формировало 4-1-4-1, где Бражко должен был контролировать Лоуренса.

Первый тайм получился нервно-напряженным. Киевляне допустили несколько ошибок, где спасала только отчаянная игра Попова или сам Бущан закрывал собой ворота. "Рейнджерс" методично нагружал наш правый фланг и зону Дубинчака, чтобы через нее реализовать один из многочисленных прострелов Маккосленда. Позитивом первого тайма были две желтые для соперника, на которые его игроки присели самостоятельно из-за фолов. Шовковского в раздевалке ждал долгий разговор.

Второй тайм. Цена победы – своевременные и точные замены

Казалось, второй тайм пойдет по той же схеме, что и в начале игры, но тут Жефте решил расширить свое тело в воздухе и локтем влетел в лицо Караваеву. Судьи такие фокусы не понравились – вторая желтая и до свидания. Тот же гандикап желтых карточек сразу дал свои плоды.

Тренер "Рейнджерса" Клеман рассчитывал на другой старт. Замена сверхактивного Маккосленда преследовала цель продолжения давления через правый фланг, но удаление заставило начать внезапную перестройку. И пока все это происходило, киевляне теряли шанс за шансом. Лучший был у вырвавшегося на простор Караваева, готовившего собственный удар, но передержавшего и пробившего откровенно мимо.

У соперников отлично работал второй темп, даже в меньшинстве они заставляли "Динамо" прижиматься к воротам, хотя ожидалось совсем другое развитие событий. Диоманде смело крутил защитников, а Дессер на подборе ждал повторного развития атаки. Требовалось срочно отводить активную зону от собственной штрафной, поэтому тренер киевлян снимает Ярмоленко - логическое решение с Волошиным на усиление скоростных качеств, самую слабую часть "Рейнджерс" при позиционной обороне.

Первый удар в створ от Михавка разблокировал такую нужную злость – и дальше понеслось. Шовковский 100% угадал с джокерами, что подарило нам ударную голевую пятиминутку. Сначала Пихаленок реализовал свое главное оружие - удар издалека; мяч из нового ассиста Караваева зашел точь-в-точь в нижний угол. А потом связка Шапаренко со свежим Волошиным выдала красивую комбинацию. Динамовцы почувствовали усталость соперника и поймали кураж, а также нашли его слабые зоны в средней линии. В дополнительное время команды просто доигрывали.

0:2 - в гостях "Динамо" побеждает "Рейнджерс" и проходит в решающий раунд плей-офф, где киевлян ждет австрийский "Зальцбург". Украинцам удалось сыграть из-за новых футболистов, но в течение игры несколько раз проскочили проблемы реализации и потери концентрации в обороне, которые тянутся в ЛЧ еще из "Партизана"! Шовковскому только через одну неделю следует усилить эту составляющую своей команды. В последнем этапе квалификации нет права допускать те же ошибки, там ждет слишком грозный клуб.