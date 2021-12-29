Джокер сборной Украины категорически отказался от трансфера в Россию

Герой сборной Украины на Евро-2020 Артем Довбик категорически отказался рассматривать предложения о переходе в российские команды. Нападающий "Днепра-1", выведший своим голом в ворота Швеции национальную команду в четвертьфинал ЧЕ, отметил, что осуждает военную агрессию РФ по отношению к нашей страны.

Об это сам Довбик заявил в интервью сайту zbirna.com. 24-летний футболист призвал россиян убраться с украинских территорий.

Видео дня

"Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: "Я что-то не понял?" Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – сказал Довбик.

Отметим, что Артем забил 14 голов в 17 матчах первой части УПЛ. Форвард возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" начало переговоры с "Днепром-1" по трансферу Артем Довбика. Кроме того, СМИ назвали сумму, за которую днепряне готовы отпустить своего лучшего бомбардира.