Двукратного чемпиона Боснии и Герцеговины наказали за ''Слава России''

Футбольный клуб "Борац", который является двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины (2011, 2021), был оштрафован Международной федерацией футбола (ФИФА) за поведение своих болельщиков. Фанаты устроили пророссийский перфоманс на матче 1/8 финала Кубка БиГ.

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В игре против "Рудара" зрители на трибунах вывесили баннер с цветами Российской Федерации и надписью "Слава России". Также фаны разместили плакат, на котором было написано "НАТО нах*й". За все это "Борац" будет вынужден заплатить штраф в размере 5000 конвертируемых марок (~2500 евро), сообщает Klix.ba.

Еще 2500 конвертируемых марок (~1300 евро) "Борацу" придется отдать за песни на трибунах в честь сербского военного преступника Ратко Младича и скандирование "Косово – Сербия".

В случае повторного нарушения "Борац" будет играть без посетителей.

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