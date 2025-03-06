Двойной шанс Довбика, потенциальный финал и куча дебютных встреч. Обзор первых матчей плей-офф Лиги Европы

Плей-офф Лиги Европы уже здесь! Сегодня состоятся сразу 8 матчей второго по силе турнира континента: здесь, как и в ЛЧ, будет несколько игр уровня финала, группа претендентов на евротрофей и матч украинца; или забивной? OBOZ.UA – о том, чего следует ожидать сегодня вечером.

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"Рома" - "Атлетик"

Встречей между собой в ЛЕ: 1 игра

Статистика очных встреч: 0 побед "Ромы" - 1 ничья - 0 побед "Атлетика"

Позиции во внутреннем чемпионате: 8 место Серии А и 4 место Ла Лиги

Украинцам везет на испанские повторения. Трубин с его "Бенфикой" получил "Барселону" из группы. Теперь "Рома" должна снова сыграть против "Атлетика". Во время Этапа лиги еще в сентябре команды сыграли 1:1. Сегодня снова поединок в Риме, но есть нюанс: волки совсем не те, что были полгода назад. Раньери выстроил действительно перспективный проект, который не проигрывает и может выгрызать нужный результат (как было уже неоднократно при новом тренере). Для нас матч особый потенциальным участием Довбика: несмотря на свое состояние, в воскресенье он по замене забил "Комо" и доказал, что готов к появлению на 90 минут. У "Атлетика" мотивация безумия: после того, как почти выиграли общую группу, еще больше хотят остаться в Лиге Европы, чтобы сыграть финал на родной арене. Можно не сомневаться, что от басков нас ждет увлекательное зрелище. Как и сам матч.

"Алкмаар" - "Тоттенхэм"

Встречей между собой в ЛЕ: 1 игра

Статистика очных встреч: 0-0-1

Позиции во внутреннем чемпионате: 6 место Эредивизи и 13 место АПЛ

Англичане испытывают напряжение: им нужно ехать в Нидерланды и играть против очередной команды, дела против которых плохи. Из 22 матчей против клубов из этой страны, "Тоттенхэм" выиграл только половину. Сейчас ждет повторение сверхсложного экзамена по Этапу лиги - "АЗ" с трудом удалось переиграть с единственным голом. И не смотрите на то, что шпоры финишировали четвёртыми в таблице, общее впечатление провала в АПЛ подчеркивает тонус. "Алкмаар" удивил в стыках, когда разнес 6:3 "Галатасарай". Еще это особая мотивация для ирландца Перротта, сыграющего против своей бывшей английской команды. Постекоглу словно подготовил коллектив, но должен учесть, что хозяева в еврокубках, после двухматчевых противостояний, выходят победителями. Так, как у "Арсенала" против "ПСВ", здесь не будет.

"Стяуа" - "Лион"

Встреча между собой в ЛЕ: первая встреча

Статистика очных встреч: нет

Позиции во внутреннем чемпионате: 1 место румынской Суперлиги и 6 место Лиги 1

Этот матч не так интересен украинскому зрителю, но его важно пересмотреть с точки зрения рейтингов. Когда-то "Стяуа" (теперь "ФКСБ") доходил до полуфинала турнира. Чемпион Румынии показывает фантастические результаты и твердо настроен ехать на кураже вплоть до финала. Если так и продолжится, Румыния может обойти Украину в рейтинге УЕФА; поэтому этот поединок можно включить фоном под матч "Ромы". Их соперник за четвертьфинал – "Лион" – в последней попытке Лиги Европы побывал в 1/4 и точно готов идти дальше. Еще одна пара, которая хорошо знакома по другому турниру: за 2 сезона в начале столетия команды успели провести 4 матча, все за французами.

"Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед"

Встречей между собой в ЛЕ: 4 игры

Статистика очных встреч: 1-1-2

Позиции во внутреннем чемпионате: 9 место Ла Лиги и 15 место АПЛ

Для этих двух клубов начался период перерождения. Они все равно плохи во всех турнирах, поэтому полагаются исключительно на Лигу Европы, чтобы хоть как-то гарантировать себе еврокубки в следующем году. Иногда есть победы, но такие разные: "Сосьедад" обыграл "Реал", а "МЮ" - "Ипсвич". Удивительно, насколько манкунианцы успешны на международной арене: единственная из 36 команд, которая еще не проигрывала! Это будет крутая игра и с точки зрения имен: Хойлунд, Фернандеш, Эриксен и Зирке против двух Уильямсов, Беренгера и Сансета. Обе команды не прочь дойти до решающей игры в Бильбао, но сначала нужно вытерпеть этот двухматчевой финал. Матч противоречий и контрастов – какая крутая афиша.

"Фенербахче" - "Рейнджерс"

Встреча между собой в ЛЕ: первая встреча

Статистика очных встреч: нет

Позиции во внутреннем чемпионате: 2 место Суперлиги Турции и 2 место Чемпионшипа Шотландии

Одна из двух пар, оставляющая для четвертьфинала команду не из Топ-5. "Фенербахче" просто не остановить: Моуринью несется в свой уже седьмой еврокубковый финал, его команда разбила "Андерлехт". Тренер делает ставку на первый домашний матч, мотивационный эффект которого – поддержка болельщиков. Впереди - "Рейнджерс", команда с изюминкой, которая неожиданно оказалась на 8-й позиции группы и прошла дальше без стыков. Эта пара пересекалась более 20 лет назад в ЛЧ – турки были сильнее. Но что нам сегодня покажут два гранда своих чемпионатов в совсем ином по атмосфере турнире?

"Виктория" - "Лацио"

Встреча между собой в ЛЕ: первая встреча

Статистика очных встреч: нет

Позиции во внутреннем чемпионате: 2 место чешской Первой лиги и 5 место Серии А

В прошлом сезоне "Виктория" дошла до четвертьфинала Лиги конференций. В ЛЕ ей за три попытки не удалось преодолеть плей-офф, в этом году новая попытка. Но для этого чехам нужно пройти "Лацио" – победителя общей группы. Для римлян это попытка выиграть европейский трофей впервые за 26 лет. Для пльзенцев – показать, что им место среди лучших и повторить результат в прошлом году выходом в четвертьфинал. Снова пересекутся обидчики киевского "Динамо", в которых мы хорошо знаем главных исполнителей, но от этого результат матча не становится более предсказуемым.

"Буде/Глимт" - "Олимпиакос"

Встреча между собой в ЛЕ: первая встреча

Статистика очных встреч: нет

Позиции во внутреннем чемпионате: 1-е место датской Элитсериен и 1-е место греческой Суперлиги

А вот и еще одна пара, которая выведет в 1/4 андердога. "Буде/Глимт" показал феерическую жажду игры и успеха, что вылилось в победную зарубу с "Твенте" в стыках. "Олимпиакос" собирается идти на второй еврокубок подряд: в прошлом сезоне выиграли Лигу конференций, свой дебютный трофей на международной арене и первый для всей Греции. "Буде" тоже не собирается отсиживаться в защите – это первый этап плей-офф в истории клуба. Разница в построении игры: если у норвежцев к атакам и решающему удару прилагается вся команда, то у греков все ставки сделаны Эль-Кааби – лучшего бомбардира прошлой ЛК и этой Лиги Европы с 7 голами.

"Аякс" - "Айнтрахт"

Встреча между собой в ЛЕ: первая встреча

Статистика очных встреч: нет

Позиции во внутреннем чемпионате: 1 место Эредивизи и 3 место Бундеслиги

В плей-офф сойдутся два обладателя трофея. "Аякс" брал кубок еще 30 лет назад, "Айнтрахт" - в 80-м и 22-м годах. Нидерландцам очень плохо: они не показывают свою силу, со стыдом проиграли "РФШ", в стыках едва прошли "Юнион". В противоположность им - "Франкфурт", знак качества после "Баварии" и "Байера". В новый этап немцы уходят без своей звезды, забивного Мармуша, который теперь в "Сити". УЕФА приводит интересный факт: защитник "Айнтрахта" Расмус Кристенсен играл за "Аякс" 6 лет назад и в этом розыгрыше он уже третий раз встретится с бывшим клубом (ранее были "Митьюлланд" и "Рома"). Одну он проиграл, другую – выиграл. Интересно, как сложится в этот раз?