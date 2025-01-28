Двойное испытание немцами: сенсационная сборная по футзалу может оформить выход на Евро уже на следующей неделе. Что для этого нужно

Футзальная команда Украины в шаге от квалификации на Евро-26. Наша сборная стабильно участвует в европейском первенстве и имеет два комплекта серебра. В этот раз мы уверенно держим лидерство в таблице и можем уже через 2 матча выйти на основную стадию. OBOZ.UA рассказывает, чего ждать от нашего соперника – Германии – и как успехи стали ассоциироваться с украинской командой.

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Украина – одна из лучших футзальных команд мира

Прошлый год стал историческим – Украина впервые за 8 лет пробилась на Мундиаль. Это был невероятный турнир, на котором наши игроки стартовали с поражения аргентинцам, а затем выносили соперников одного за другим. В списке – Ангола, Афганистан, Нидерланды и Венесуэла. Да, переиграть Бразилию в полуфинале не удалось, но тот матч был легендарным. Затем последовала еще одна невероятная игра – против Франции за бронзу.

Подопечные Александра Косенко разнесли их 7:1, забив всеми возможными способами и даже несколько раз от собственной половины. Это было первое в истории третье место и первые для Украины футзальные мировые медали. По итогам турнира Ростислав Семенченко получил награду "Бронзовый мяч", а Даниил Абакшин забил семь голов - за второй результат турнира он награжден "Серебряной бутсой". За весь год мы забили 89 мячей, каждый седьмой на счету уже упомянутого Абакшина.

После ЧМ и декабрьских матчей отбора на футзальное Евро-26, наша национальная команда закрепилась на пятой строчке рейтинга УЕФА. Это место влияет на количество украинских команд в Лиге чемпионов. Прошлогодний успех впервые позволит делегировать от Украины сразу два клуба. Была вероятность, что такого шанса у нас не будет – это прописано правилами, если евротурнир выиграет команда не из топ-3 стран рейтинга УЕФА. Но повезло: в финал четырех прошли представители трех лучших футзальных стран — Испании, Португалии и Казахстана. Вот как выглядит первая пятерка рейтинга:

Говорит о нашем превосходстве и доминация среди других. Украина – одна из двух команд отбора, которая не пропускала мячей; так же везет Финляндии. При этом у нас было 2 матча, скандинавы провели только один. Наша результативность – на уровне передовых футзалистов Европы: 9 голов за 2 игры, больше только у четырех команд турнира. Забивали 7 разных футболистов, что тоже отличительная черта гибкости желто-синих.

На что способны немцы?

Интересная команда без понятного прошлого. Германия – молодая сборная, существует менее 10 лет. Потому пока без опытов международных соревнований. Позиция в рейтинге УЕФА низкая, 25 (для сравнения, из нашего квартета Румыния 15, а Кипр 38). В мировом рейтинге позиции значительно хуже: если Украина там 9-я, то Бундестим забросили на 54-ю строчку!

Футзальные Украина и Германия схожи по показателям в атаке: за 2 матча было проведено 65 и 67 ударов соответственно, каждый третий летел в створ. Но дальше разница уже более очевидна: мы чаще пробивали мимо цели, однако получили больше угловых. Мы более техничные, что конвертируется в отличную реализацию и меньшее количество фолов. Желто-синие уверенно держат мяч на площадке, поэтому могут вовремя уберечь его от потери. Видимо, кураж от Чемпионата мира все еще присутствует и ведет нас к новым победам. Если немцы провалят начало игры, то почти гарантированно проиграют весь матч.

2 победы обеспечат выход на Евро

Для нас это шанс на легкие 6 очков, другого результата в таком случае не должно быть. Вспомните рейтинг сборных, который мы приводили выше. Именно такая очевидная разница в классе позволяет украинцам рассчитывать на победу и в гостях, и номинально дома. Тем более, что преимущество будет и на трибунах: Ассоциация футзала сообщила, что на арену в Германии все билеты распроданы.

Сейчас Украина лидер группы, 6 очков из 6. Победа в двух матчах над немцами принесет нам еще 6 баллов, 12 очков станут хорошим залогом первой строчки. Еще в нашей группе остаются Румыния и Кипр. Их мы уже переиграли в декабре – 0:2 и 0:7 соответственно – поэтому победы уже в 4 матчах обеспечат комфортное лидерство. Нам это место очень необходимо, ведь только победитель квартета выходит напрямую, без нужды в стыках.

Заявка уже известна

На прошлой неделе стала известна заявка сборной Украины по футзалу на матчи против Германии. В ней три вратаря и 12 полевых универсалов:

Вратари: Юрий Савенко ("Аврора" Киев), Александр Сухов ("ХИТ" Киев), Александр Сирицкий ("Ураган" Ивано-Франковск).

Полевые игроки: Владислав Первеев ("Сокол" Хмельницкий), Игорь Чернявский, Евгений Жук, Андрей Мельник (все - "ХИТ" Киев), Михаил Зварыч ("Энергия" Львов), Ростислав Семенченко ("Аврора" Киев), Назар Швед, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Ярослав Лебедь (все - "Евробус", Польша), Николай Микитюк ("Кордоба", Испания), Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания).

Игроков выбирали по максимальной вовлеченности в игровой процесс в своих родных клубах. К примеру, есть 6 футболистов из европейских коллективов, среди представителей украинских команд только голкипер Сирицкий не играет в Кубке.

Когда доиграют отбор и как устроено Евро-26?

Первые 3 матча группы Украина проводит на выезде. Дебютная встреча с немцами в рамках основного раунда квалификации на Евро состоится 31 января. Ответный матч станет первым номинально домашним. Игра состоится 4 февраля в Кишиневе, на Arena Chișinău. Подопечные Косенко – абсолютные фавориты на оба матча. Еще две игры запланированы на март.

Следующий футзальный ЧЕ станет уже вторым в расширенном формате, в котором примут участие 16 команд. Автоматически отобрались 2 команды-хозяйки, Латвия и Литва. Основной раунд, в котором играет Украина, продлится до апреля. Цель нашей сборной – стать лидером в квартетах, только такие 10 команд выйдут дальше. Те, кто займет вторые места, будут бороться за последние путевки через плей-офф. Евро-26 по футзалу пройдет через год, зимой 2026-го года.