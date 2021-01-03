Два украинских футболиста попали в список главных талантов от УЕФА

Михаил Морозов Футбол 11:13, 3.01.2021 Обновлено: 11:45, 3.01.2021

УЕФА включил голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина и защитника "Динамо" Илью Забарного в список главных молодых талантов, за которыми следует внимательно следить в 2021 году.

Как отмечается на официальном сайте организации, невероятно быстрый прогресс позволил футболисту киевлян ворваться в стартовый состав команды в сентябре и провести в основном составе все девять поединков осенней части Лиги чемпионов (три матча в квалификации, и шесть – на групповом этапе). Что касается вратаря "горняков", то составители рейтинга отметили его реакцию, которая позволила нашему соотечественнику не пропустить в трех из пяти игр в ЛЧ.

В нынешнем сезоне на счету Забарного также девять матчей в украинской Премьер-лиге без результативных действий. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 1 млн евро.

В УПЛ Трубин принял участие в восьми поединках и сыграл "на ноль" в двух из них, пропустив семь голов. В сентябре еще до дебюта в главном еврокубке авторитетный портал оценил Анатолия в 800 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трубин попал в сборную лучших футболистов мира до 19 лет.

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