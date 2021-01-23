Два легионера "Динамо" получили травмы и выбыли из строя

Легионеры киевского "Динамо" Беньямин Вербич и Тудор Бэлуцэ не помогут команде в ближайших играх на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как рассказал в интервью клубной пресс-службе врач "Динамо" Андрей Шморгун словенцу сделали МРТ, которая выявила повреждение мышц задней поверхности бедра. Срок восстановления при такой травме составляет от двух до трех недель.

"У Бэлуцэ были жалобы на боли в пятой плюсневой кости, его рентген-обследование показало начальную стрессовую фрактуру, то есть изменение в структуре самой кости под нагрузкой. Ему наложили лангету, в течение шести недель он должен носить ее и использовать костыли, а дальше будем следить за динамикой реабилитации", – заявил Шморгун.

В тоже время доктор отметил позитивную динамику в восстановлении Тымчика и Шапаренко.

"На полную они пока не работают, однако уже вернулись в общую группу для полной адаптации. Определенные ограничения существуют, они выполняют роль нейтральных футболистов, но это входит в план реабилитации, чтобы они быстрее адаптировались в общей группе", – подытожил Шморгун.

Напомним, что 21 января "Динамо" Киев на сборах в Эмиратах добыло первую победу в 2021 году.