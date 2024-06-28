'Должны извиниться': тренер Румынии ответил на обвинения в сговоре против Украины на Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску назвал позорными обвинения в адрес его команды в том, что она намеренно сыграла вничью со Словакией в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Этот результат еще до начала встречи устраивал обоих соперников и в конечно итоге стоил Украине места на турнире.

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В комментарии журналистам Йорданеску отметил, что его футболисты полностью выкладывались на поле, пишет портал ziare.com. По словам наставника румынской команды, которая стала сенсационным победителем квартете Е, его подопечные хотели победить, но в заключительной части игры действовали на результат.

"Существуют дикари, которые должны извиниться перед нами за позицию, которую они заняли перед матчем. Думаю, всем было видно, что команды выкладывались в течение 80 минут, а потом, конечно, каждый преследовал свой интерес. Некоторые говорили перед матчем, осуществляли нападки на команды. Это позор. Это было не приятно. Они должны были просто подождать матча и все увидеть. Эти люди просто разнесли нас. Но и не только нас, команду, но и наших болельщиков и весь мир. Мы показали, что у нас есть характер", – сказал Йорданеску.

Напомним, в группе Е все четыре команды впервые в истории чемпионатов Европы набрали одинаковое количество очков. В итоге лишней по разнице мячей оказалась Украина и стала первой сборной, которая не смогла выйти в плей-офф, имея четыре пункта, после расширения Евро.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик был назван одним из двух лучших футболистов сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

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