Для Украины, ради Украины! 'Легия' – 'Динамо': анонс благотворительного матча

12 апреля в 21:30 по Киеву на стадионе "Легия" в Варшаве начнется благотворительный матч Match for peace #StopWarInUkraine между командами "Легия" из Польши и украинским "Динамо".

Транслировать событие будет польский телеканал TVP, украинские вещатели 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV, платформы онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, YouTube-каналы FootballHub, "Динамо", ТСН и УНИАН.

Это будет первый поединок из серии благотворительных мероприятий, цель которых – сбор средств в поддержку Украины. Так, все вырученные от продажи билетов средства, а также донаты, которые будут поступать в течение телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине.

Видео дня

В частности, финансовый сбор будет осуществляться на официальные счета в НБУ Министерства социальной политики Украины, а средства будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единоразовой денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и т.д.