'Динамо' завершило трансфер защитника сборной Украины – СМИ

Киевское "Динамо" и английский "Эвертон" согласовали переход защитника Виталия Миколенко. Стороны уладили все детали трансфера, о котором будет вскоре объявлено.

Об этом на своем канале на видеоплатформе Twitch сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо, пишет goodisonnews.com. По информации репортера канала Sky Sports Italy, 22-летний футболист сборной Украины успешно прошел медицинский осмотр в новом клубе.

Видео дня

"Все готово для того, чтобы "Эвертон" подписал контракт с Миколенко. Несколько дней назад я сообщил, что медицинское обследование пройдено, и теперь все, что им нужно, – это сделать официальное объявление. Сделка оформлена", – заявил Романо.

Ожидается, что Виталий поставит подпись под пятилетним контрактом с "ирисками", а "Динамо" получит 21 миллион евро в качестве отступных. Кроме того, еще два миллиона могут оказаться на счету киевлян в качестве бонусов.

Отметим, что Миколенко в нынешнем сезоне 21 матч во всех клубных турнирах. В его активе 21 игра в составе национальной сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" готовится к распродаже своих лидеров, в том числе вице-капитана команды Виктора Цыганкова.