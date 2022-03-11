'Динамо' запустило программу в помощь украинским больницам, помогающим раненым во время войны Путина

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Футбольный клуб "Динамо" (Киев) присоединился к гуманитарной помощи украинцам, которые пострадали от военной агрессии России. Действующие чемпионы страны открыл специальную программу в поддержку соотечественников.

"Вооруженная агрессия России поставила многие города нашей страны на грань гуманитарной катастрофы. Людям не хватает продуктов, воды, медикаментов. Наш клуб приступил к реализации гуманитарной программы помощи украинским больницам. ФК "Динамо" осуществляет благотворительное финансирование больниц, помогающих раненым во время военных действий. Кроме того, программа предусматривает финансовую поддержку детских домов", – говорится в заявлении на официальном сайте столичного клуба.

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Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный капитан киевского "Динамо" Олег Лужный встал в ряды территориальной обороны и рассказал о вине российских граждан из-за войны в Украине.