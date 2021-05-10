"Динамо" заняло второе место в необычном рейтинге европейских клубов
"Динамо" заняло второе место среди команд из 27 европейских чемпионатов по количеству игровой практики, предоставленной своим воспитанникам.
Как сообщается на официальном сайте Международного центра спортивных исследований (CIES), 16 футболистов, которые в период с 15 до 21 года провели как минимум три года в академии киевлян, отыграли 60,2% от общего количества минут в 24 матчах нынешнего сезона. На первом месте в этом необычном рейтинге оказалась словацкая "Жилина" (61,5%), а тройку замкнула чешская "Сигма" из Оломоуца (52%).
Отметим, что если анализировать только клубы из Украины, то "Динамо" с большим отрывом опережает ближайших преследователей – "Ворсклу" (27%) и "Шахтер" (25,4%). Воспитанники других наших клубов провели на поле менее 20% от общего игрового времени.
Что касается пяти сильнейших лиг Европы, то там в первую десятку рейтинга попали семь коллективов из Испании, три из которых заняли первые три места – "Сельта" (49%), "Реал Сосьедад" (48,5%) и "Атлетик" Бильбао (40,6%).
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" подписало новый контракт с талантливым нападающим, который стал лучшим бомбардиром молодежной украинской Премьер-лиги с 25 голами.