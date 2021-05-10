"Динамо" заняло второе место в необычном рейтинге европейских клубов

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Игроки из молодежной команды 'Динамо' празднуют гол

"Динамо" заняло второе место среди команд из 27 европейских чемпионатов по количеству игровой практики, предоставленной своим воспитанникам.

Как сообщается на официальном сайте Международного центра спортивных исследований (CIES), 16 футболистов, которые в период с 15 до 21 года провели как минимум три года в академии киевлян, отыграли 60,2% от общего количества минут в 24 матчах нынешнего сезона. На первом месте в этом необычном рейтинге оказалась словацкая "Жилина" (61,5%), а тройку замкнула чешская "Сигма" из Оломоуца (52%).

"Динамо" заняло второе место среди европейских клубов

Отметим, что если анализировать только клубы из Украины, то "Динамо" с большим отрывом опережает ближайших преследователей – "Ворсклу" (27%) и "Шахтер" (25,4%). Воспитанники других наших клубов провели на поле менее 20% от общего игрового времени.

"Динамо" значительно превзошло другие украинские клубы

Что касается пяти сильнейших лиг Европы, то там в первую десятку рейтинга попали семь коллективов из Испании, три из которых заняли первые три места – "Сельта" (49%), "Реал Сосьедад" (48,5%) и "Атлетик" Бильбао (40,6%).

"Сельта" заняла первое место среди пятерки сильнейших лиг Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" подписало новый контракт с талантливым нападающим, который стал лучшим бомбардиром молодежной украинской Премьер-лиги с 25 голами.

ФК Динамо Киев