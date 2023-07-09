'Динамо' с голом Ярмоленко добыло победу со счетом 8:0. Видео

Киевское "Динамо" на сборах в Австрии разгромило австрийский "Вольфсбергер" - профессиональный футбольный клуб из города Вольфсберг, занимающий 7-е место в элитном дивизионе страны. После финального свистка арбитра табло на стадионе показывало 8:0.

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Счет уже на 6-й минуте открыл Богдан Леднев. Спустя 20 минут Леднев выступил в роли ассистента, сделав голевую передачу на Владислава Кабаева.

Сразу после перерыва Владимир Шепелев сделал счет разгромным. На 58-й минуте Кабаев оформил дубль, а спустя 10 минут отличился Бенито.

После этого дебютным голом после возвращения отметился Андрей Ярмоленко.

За оставшиеся три минуты по забитому мячу на свой счет записали Бенито и Буяльский.

"Динамо" - "Вольфсбергер" - 8:0

Голы: Леднев (6), Кабаев (26, 58), Шепелев (47), Бенито (68, 90), Ярмоленко (87), Буяльский (89)

"Динамо": Моргун, Дубинчак, Боль, Дячук, Малыш, Яцик, Шапаренко, Рамадани, Леднев, Кабаев, Царенко

Запасные: Игнатенко, Попов, Сидорчук, Шепелев, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Тымчик, Буяльский, Биловар, Бенито, Волошин

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