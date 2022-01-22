"Динамо" добыло разгромную победу в историческом матче

Киевское "Динамо" добыло свою вторую победу на сборах в Испании. Подопечные Мирчи Луческу со счетом 4:0 победили "Расинг Унион" из Люксембурга.

Это стало первым матчем в истории "Динамо" с командами из Люксембурга. До этого момента "бело-синие" никогда не встречались с футболистами из этой карликовой страны.

Поединок складывался для чемпионов Украины удачно. Наши соотечественники уверенно доминировали на поле и без проблем вкатили четыре гола.

Уже на 23-й минуте Шапаренко отличным пасом вывел Кулача к воротам, тот сократил дистанцию и из пределов штрафной площади пробил мимо вратаря.

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Под конец тайма "Динамо" с интервалом в несколько минут вкатили два гола. Сперва Вербич головой с линии вратарской переправил мяч в сетку, удвоив счет, а затем киевляне провели стремительную контратаку, которую завершил Цыганков.

Разгромную точку на 64-й минуте поставил Бражко, воспользовавшись ошибкой люксембуржского голкипера.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Люксембурга "Расинг" находится на 5-м месте, отставая от лидера на 6 очков.

Напомним, что матч "Динамо" - "Расинг" стало вторым спаррингом на сборах украинской команды. Ранее подопечные Луческу победили "Атлетико Пульпиленьо".

Следующая игра у киевлян запланирована на 25 января. Соперником будет "Реал Мурсия". Начало в 18:00.