''Динамо'' показало, как помогает восстанавливать больницу в Чернигове, которую разбомбили оккупанты. Видео

В Чернигове полным ходом идут работы по восстановлению помещения третьей городской больницы, которая в середине марта была разрушена в результате ракетного удара российских оккупантов. Поддержку в этом оказывает киевское "Динамо", которое передало медучреждению средства, собранные на товарищеском матче с английским "Эвертоном".

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Об этом в интервью "Динамо Киев TV" рассказал генеральный директор КП "Черниговская городская больница №3" Виктор Янголь. По его словам, столичный клуб перевел на счет учреждения более 10 миллионов гривен.

"Больница трижды подвергалась ракетно-бомбовым ударам. Основной удар пришелся на 13 марта. Тогда три удара повредили наш рентген-диагностический комплекс, когда были повреждены несущие стены, крыша, был полностью разбит компьютерный томограф, лаборатории. Футбольный клуб "Динамо" провел благотворительный матч и передал нам 10,2 миллиона гривен. Благодарен клуб от имени нашего коллектива и всех горожан", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер киевского "Динамо" Юрий Семин назвал Россию доброжелательной и дружной страной.

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