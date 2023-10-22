"Динамо" с легендарным голом перед 100-тысячным стадионом разгромило "Барселону". Видео, как это было
Ровно 36 лет назад, 22 октября 1997 года киевское "Динамо" всухую обыграло "Барселону". Поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на тогда еще Республиканском стадионе в столице Украины завершился со счетом 3:0.
Первый мяч в игре был забит уже на 5-й минуте. Сергей Ребров сумел переиграть голкипера каталонцев Рууда Хеспа и легендарным ударом практически с нулевого угла положил начало разгрому. Киевляне продолжили владеть инициативой, что вылилось во второе взятие ворот в поединке. Юрий Максимов удачно сыграл на добивании после того, как удар все того же Реброва был заблокирован.
Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – "Барселона" пыталась контролировать мяч, а "Динамо" играло на контратаках. В одной из них Андрей Шевченко вышел один на один с Хеспом, который сбил украинского нападающего и был удален с поля. Через несколько минут киевлянам удалось снять все вопросы о победителе матча благодаря голу Юрия Калитвинцева.
В Лиге чемпионов сезона 1997/98 подопечные Валерия Лобановского вышли из группы с первого места, но вылетели на стадии четвертьфинала, проиграв туринскому "Ювентусу" с общим счетом 2:5.
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