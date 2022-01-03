'Динамо' оперативно нашло замену Миколенко, ушедшему в 'Эвертон'

После ухода Виталия Миколенко в английский "Эвертон" киевское "Динамо" практически сразу же нашло ему замену на левом фланге защиты. Из аренды в "Днепре-1" в команду вернулся 23-летний Владислав Дубинчак, выступающий именно на этой позиции.

Новость в понедельник, 3 января, сообщил сайт "Динамо". Уроженец Винницкой области присоединится к партнерам после зимнего отпуска. Летом 2021 года Дубинчак уже тренировался вместе с основным составом под руководством Мирчи Луческу, но все же был отправлен в Днепр, где он провел и сезон 2020/2021.

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С лета 2018 года Владислав постоянно играл в аренде, побывал в "Арсенале" и "Карпатах". В нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Украины, отметился четырьмя голевыми передачами и пятью желтыми карточками.

Контракт Дубинчака в "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Недавно сайт Transfermarkt повысил его стоимость до 1 миллиона евро. За киевлян он играл в Юношеской лиге УЕФА в 2015-2018 годах.

После первой части сезона 2021/2022 "Днепр-1" занимает третье место, отставая после 18 туров от "Динамо" на пять очков. Таким образом, киевляне ослабили главных преследователей, забрав у них футболиста основного состава.

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