Футболисты 'Динамо' спели хит российского сериала 'Бригада' на свадьбе Попова. Видео

После завершения первой части сезона 2021/2022 футболист киевского "Динамо" Денис Попов решил жениться. На свадьбе 22-летнего защитника, которая состоялась 21 декабря, побывали некоторые его одноклубники, президент "бело-голубых" Игорь Суркис и почетный президент УАФ Григорий Суркис.

Во время празднования динамовские игроки спели на сцене песню из старого фильма "Генералы песчаных карьеров". Также она звучит в российском криминальном сериале "Бригада" начала 2000-х годов. Во время исполнения композиции Николаем Шапаренко, Владиславом Дубинчаком и Богданом Ледневым на экране идут кадры именно из "Бригады". В фильме ее поют главные герои-бандиты.

Пришли на мероприятие футболисты в основном со своими девушками и были одеты в строгие черные костюмы.

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Фотографии Дубинчак, Шапаренко и Вербич выкладывали на своих страницах в соцсетях.

К слову, Попов сделал предложение своей девушке Даше еще в июле 2021 года, но свадьбу молодые организовали после завершения первой части чемпионата.

Ранее Попов встречался со знаменитой дзюдоисткой Дарьей Белодед. В первом круге УПЛ он сыграл всего один матч, забив мяч "Вересу" и получив серьезную травму, которую длительное время лечил.

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