"Динамо" назначило нового вице-президента

Киевское "Динамо" назначило Марка Гинзбурга, известного в мире девелопмента и блокчейна, вице-президентом клуба по вопросам инноваций.

Как сообщается на официальном сайте столичной команды, он родился в Киеве в 1956 году, а в конце 1980-х эмигрировал в США. Марк является основателем "Украинского инвестиционного холдинга", президентом Федерации робототехники Украины и послом Global Blockchain Business Council (GBBC) в Украине.

Новый вице-президент "Динамо" заявил, что попытается сделать клуб лидером в информационном пространстве. Комментируя свое назначение, он вспомнил одну из программ Президента Украины Владимира Зеленского.

"Наверняка вы помните, что одной из первых государственных программ, которые провозгласил после назначения Президентом Украины Владимир Зеленский, была программа "Держава у смартфоні". Она означала, что Украина должна была стать лидером в информационном пространстве. ФК "Динамо" (Киев) будет реально воплощать эту программу в жизнь, делаем огромный шаг к диджитализации", – рассказал Гинзбург.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что столичный клуб выпустит криптовалюту для болельщиков.