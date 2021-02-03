"Динамо" Киев обыграло в Москве "Спартак" и завоевало Кубок Содружества: как это было

Ровно 24 года назад, 3 февраля 1997 года, киевское "Динамо" завоевало свой второй Кубок Содружества, впервые в истории турнира встретившись в финале с московским "Спартаком".

Встреча на арене ЛФК ЦСКА завершилась со счетом 3:2.

Матч прошел в равной борьбе. Киевляне старались играть первым номером, заставляя "Спартак" большую часть игрового времени обороняться. Москвичи старались выбегать в контратаки, несколько из которых принесли успех.

За 9 минут до конца Тихонов сравнял счет (2:2) и "Динамо" пошло в последний штурм, прижав "красных" к воротам.

На 85 минуте Нигматуллин отбил удар головой от Шевченко перед собой, однако повторный выстрел Белькевича в упор оказался неберущимся.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить, как это было.

Лучшими бомбардирами турнира стали Андрей Тихонов и Андрей Шевченко. Лидеры "Спартака" и "Динамо" забили по шесть голов.

"Динамо" (Киев, Украина) – "Спартак" (Москва, Россия) 3:2 (0:1)

Голы: Титов, 26 (0:1). Белькевич, 49 (1:1). Шевченко, 51 - с пенальти (2:1). Тихонов, 81 (2:2), Белькевич, 85 (3:2).

Предупрежден: Ромащенко

"Спартак" (Москва): Нигматуллин, Хлестов, Ананко, Ромащенко, Евсеев (Дуюн, 46), Мелешин (Деменко, 64), Аленичев, Бахарев (Кечинов, 52), Титов, Цымбаларь, Тихонов

Тренер Олег Романцев

"Динамо" (Киев): Шовковский, Лужный, Головко, Беженар, Дмитрулин, Хацкевич, Ващук, Калитвинцев, Белькевич, Ребров, Шевченко

Тренер Валерий Лобановский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили, как киевское "Динамо" разгромило "Барселону" со счетом 3:0 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.