'Динамо' едва вырвало победу у скромных 'горняков' из Черногории. Видео

Киевское "Динамо" сыграло четвертый спарринг на тренировочном сборе в турецкой Анталье. Подопечные Мирчи Луческу после победы над болгарским "Лудогорцем" (4:1) и сербскими "Чукаричками" (3:2), ничьей с болгарским "Левски" (1:1) смогли вырвать победу у "Рудара" из Черногории – 1:0.

Соперник, чье название переводится как "Шахтер", в чемпионате своей страны занимает седьмое место среди десяти команд, но оказал достойное сопротивление украинскому гранду.

Преимуществом владели киевляне, но ударам Карлоса де Пены, Беньямина Вербича, Никиты Бурды и Дениса Гармаша не хватало точности. После замен в перерыве "Динамо" во втором тайме усилило натиск, хотя и черногорцы периодически тревожили защиту "бело-голубых". После удара Николая Шапаренко с центра штрафной мяч попал в перекладину!

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И лишь на 84-й минуте многоходовая контратака украинской команды с участием Тымчика, Цыганкова, Буяльского увенчалась точным ударом Витиньо в одно касание.

"Динамо" – "Рудар" – 1:0

"Динамо" (первый тайм): 1. Бущан – 94. Кендзера, 6. Бурда, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 9. Бражко, 19. Гармаш, 99. Антюх, 7. Вербич, 14. де Пена – 28. Кулач.

"Динамо" (второй тайм): 71. Бойко – 24. Тымчик, 25. Забарный, 89. Боль, 20. Караваев – 5. Сидорчук, 29. Буяльский, 10. Шапаренко, 15. Цыганков, 22. Витиньо – 17. Ванат (41. Беседин, 75).

Смотрите лучшие моменты встречи.

Пятый поединок на турецком курорте парни Луческу сыграют уже во вторник, 8 февраля, против "Динамо" (Тбилиси). Начало встречи – в 16:00.

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