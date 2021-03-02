"Динамо" дозаявило футболиста из российской Премьер-лиги

Украинский полузащитник "Динамо" Ахмед Алибеков, который в сентябре прошлого года перешел в годичную аренду в "Уфу", выступающей в российской Премьер-лиги (РПЛ), досрочно вернулся в Украину.

Фамилия 22-летнего хавбека уже появилась на сайте украинской Премьер-лиги.

Алибеков присоединился к "Динамо" в 2016 году. Он играл за молодежный состав команды, а летом 2019 года был отдан в аренду в чешский "Слован" и помог команде выйти в финал Кубка Чехии, забив красивейший гол со штрафного в полуфинале турнира.

Вернувшись в расположение киевлян в летнее межсезонье, футболист успел попасть в заявку команды на поединок украинской Премьер-лиги против "Львова".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Алибеков признался, что праздновал Новый год в Москве. Такое решение футболиста вызвало шквал негодования среди болельщиков.

Ранее Алибеков отметился фантастическим ударом в матче молодежного чемпионата Украины по футболу. 19-летний хавбек забил один из трех мячей в гостевой игре против сверстников из "Черноморца".