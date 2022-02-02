"Динамо" добыло волевую победу, отыгравшись в шторм с 0:2

Киевское "Динамо" добыло волевую победу над сербским клубом "Чукарички". Второй поединок на сборах в Турции завершился со счетом 2:3.

Стоит отметить, что по ходу матча над стадионом прошла мощнейшая гроза, что также наложило свой отпечаток на рисунок игры.

Чемпионы Украины уже на 17-й минуте пропустили два гола. Белградские футболисты эффективно использовали свои моменты, забив с интервалом в минуту.

Видео дня

Во втором тайме Луческу выпустил новых футболистов, что сразу отразилось на игре. До 70-й минуты "Чукарички" держали оборону, однако затем за 13 минут пропустил сразу три мяча.

Сперва Шапаренко точно реализовал пенальти, а затем удары Буяльского и Витиньо принесли победу.

Впервые с 29 июня сыграл Артем Беседин. 25-летний футболист провел на поле 7 минут.

"Динамо" (Киев) – "Чукарички" (Белград, Сербия) – 3:2 (0:2)

"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Бражко, Де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач.

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат (Беседин, 83).

"Чукарички" (старт): Петрович, Стеванович, Дрежгич, Шапич, Роганович, Ковач, Мияйлович, Чолович, Лукич, Савич, Раконьяк.

Голы: Шапаренко (70, с пен.), Буяльский (72), Витиньо (83) – Раконьяк (16), Чолович (17)

Предупреждения: Бражко (28) – Дрежгич (63), Роганович (69), Ковач (70).

"Чукарички" идут третьими в чемпионате Сербии.

На первом сборе в Испании "Динамо" обыграло "Атлетико Пульпиленьо" (4:0), "Расинг Унион" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также сыграло вничью с "Буде-Глимтом" (1:1). В Турции киевляне разгромили "Лудогорец" (4:1).