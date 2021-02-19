"Десна" – "Динамо": прогноз на матч УПЛ

Центральным матчем 15 тура УПЛ станет встреча "Десны" и "Динамо". В последнее время черниговская команда стала одним из самых непростых соперников для киевлян.

В прошлом году "Десна" и "Динамо" играли три раза, и северяне два раза отстояли ничью и еще один раз выиграли. Сейчас аналитики Parimatch оценивают шансы киевлян на победу в 56% (20% у "Десны" и 24% на ничью), но даже если динамовцы и выиграют в этот раз, легкой прогулки в Чернигов у них не будет.

На ход игры явно повлияют погодные условия и состояние газона. К тому же обе команды только начали проводить официальные матчи и форма футболистов еще далека от оптимальной. Все эти факторы делают исход поединка более непредсказуемым. Стабильности от игроков сейчас ждать сложно.

"Динамо" накануне провело первый матч плей-офф в Лиге Европы. Киевляне принимали дома "Брюгге", смогли забить во втором тайме (Буяльский), но практически сразу же пропустили и в итоге довольствовались ничьей. Перед этим подопечные Мирчи Луческу в чемпионате Украины встречались с "Олимпиком" и добыли волевую победу 3:1.

Стоит отметить, что после непростой игры с "Брюгге" у "Динамо" было два дня передышки, тогда как "Десна", уступив на выезде "Заре" в прошлом туре (1:2), спокойно готовилась к приему киевлян. Это также может сыграть на руку хозяевам поля.

У "Динамо" сейчас довольно сложный график. "Десна" снова попробует зацепиться за очки и явно отберет много сил, а впереди киевлян ждет ответная игра с "Брюгге" уже в четверг. Расслабляться нельзя ни в еврокубках, ни в чемпионате Украины, где "Шахтер" только и ждет осечки динамовцев.

Стоило бы ожидать, что "Динамо" в Чернигове попытается действовать осторожно, чтобы спокойно взять три очка. Вот только "Десна", скорее всего, предпочтет быстрый темп. Команда в этом сезоне вновь борется за бронзовые медали и в родных стенах сделает все, чтобы отпустить киевлян домой с пустыми руками. Эксперты Parimatch, кстати, дают 51% на то, что мы увидим больше двух голов.