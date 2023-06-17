Вице-президент РФС, председатель совета директоров ФК "Зенит" Елена Илюхина получила порцию неприятных комментариев от болельщиков за свое поведение на встрече с Путиным. Илюхина проигнорировала гимн России, продолжая без умолку что-то рассказывать главарю Кремля.

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"Плевать она хотела на гимн страны, на присутствие главы государства и на всех наших граждан. Стоит в очках перед президентом и болтает во время гимна страны. А все почему?! Да потому что плевать ей на эту страну. Вот такие у нас люди руководят футболом", – пишет Telegram-канал АРЕНА@незыгарь.

На ситуацию с Илюхиной обратил внимание и известный российский комментатор Алексей Андронов.

"Вчера только спорили, что такое Зенит. Вот что! Сборище из серии "Да, мы ох*уели. И что?". Просто отбитые какие-то существа. Людьми их трудно назвать…", – отметил Андронов.

В комментариях фанаты назвали случившееся мерзостью.

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