Четыре матча, где ничего не решено: уроки первых четвертьфиналов Лиги чемпионов

Этот четвертьфинал ЛЧ получился очень крутым – ни в одной из игр мы не можем на 100% сказать, какой клуб пройдет дальше. Две боевые ничьи и две победы с минимальным отрывом – все что мы так любим в еврокубках на этой стадии. Теперь нужно использовать все наработки для положительного результата. Какие сильные стороны клубов помогут выиграть ответный матч? Увидим ли мы главных звезд в полуфиналах? OBOZ.UA - обо всех мельчайших деталях, которые будут оказывать влияние.

"Манчестер Сити" - "Реал": без ставки на главных звезд

Первый матч получился настолько невероятным, что наши ожидания от ответной игры будут не меньшими. Все 6 голов можно поделить так: ошибка, два рикошета, три безумных удара. Минимум комбинаций, максимум удачи.

Тема, которую обсуждали, пожалуй, и те, кто далек от футбола: где был Холанд? Действительно, у норвежца только один удар в начале – и все. Весь матч Эрлинг бегал впереди, это очень бросается в глаза во время гола Вальверде. Этот же гол покажет, что даже во время атаки хозяев, два центрбека всегда рядом с форвардом "Манчестера". Следовательно, фланги свободны и Бернарду или Грилиш могли использовать эту зону после возможного отскока и подбора. Роль Холанда в отвлечении и создании зон для одноклубников фантастическая, но норвежцу пора научиться пользоваться скоростью и в больших матчах.

Напрашивается и другой вопрос: где был Беллингем? Ведь на него тоже было немало ставок. Англичанину также ничего не дали сделать: один удар и несколько попыток дриблинга не запомнились из-за его участия в матче. Даже сама команда больше делала ставку на левый фланг с ремнями и забросами на Винисиуса. Похоже, задача Джуда как и у Эрлинга: отвлекать центр для свободных флангов.

Скорость контратак и внимательность в обороне позволили команде Анчелотти нивелировать все давление гостей. Как только прошел пас на Грилиша, его сразу зажимает Карвахаль; пас на Бернарду – там уже рядом Менди. Мгновенная реакция на осложнения заметна на тепловой карте: слева это "Реал", равномерно расположившийся по полю с акцентом на плотность в защите. А вот справа – зоны пребывания игроков "Сити": невероятно перегруженный центр поля на половине соперника. Действительно, горожане очень много подходили у чужой штрафной. Но дало ли это им преимущество перед замечательной защитой сливочных?

Горожанам следует использовать свою взрывную активность. В определенный момент второго тайма они из ниоткуда разогнались до двух голов. А если "Сити" заходит в чужую площадь, то это очень опасно, ведь игроки легко перепасовываются даже в условиях абсолютного меньшинства. И не только подходят - наносят удары. Словом, игра будет безумна – и тактика Пепа и Карло будет такой же бешеной.

"Бавария" – "Арсенал": кардинальное изменение состава

В этом матче пересеклись два кардинально разных стиля: мегаатакующий от "Арсенала" с глубоко взвешенным от "Баварии". Смелость канониров встретилась с немцами, цеплявшимися за каждый свой шанс.

Артета отлично читал игру: вовремя выпустил Зинченко, заметил усталость Мартинелли. Сколько смелости было, когда Зина поднимался с мячом в штрафную, где уже только делать прострел, что он и выполнял. Вообще выход украинца позволил снова почувствовать уверенность в защите, ведь, несмотря на возвращенное владение, немцы во втором тайме почти не атаковали.

Тухель наладил реализацию мельчайших моментов. Посмотрите первый гол: защита "Арсенала" начала что-то придумывать, Сане выиграл подбор и отправил в забегание Горецку. Тот в падении выкатывает на Гнабри, и Серж тоже в падении забивает. Каждый элемент атаки на грани, но немцы выжали все возможное. Фол на немце – тоже самое: Сане бежал до последнего и падал, когда уже почувствовал мощный удар по ногам. Пенальти – 2:1.

Как и в первом матче, во втором англичане точно продолжат давить с правого фланга. Сака заиграли очень мощно, он действительно лучший игрок, доказавший это роскошным голом и активным участием во втором взятии ворот Нойера. Также следует довериться Зинченко, Троссарду и Жезусу со старта. Не только потому, что они выстрелили в прошлом матче, это объективно важно.

Мюнхенцы много били из-за пределов штрафной, то есть – остановить их можно еще в центре поля. Усредненная позиция была на половине лондонцев только в Сане, продвижение соперника в большинстве случаев завершалось без всякого обострения – Райс и Эдегор прекрасно справились со своими ролями.

"Бавария" должна брать своей непредсказуемой опасностью. Там, где ничего нет – Звезды Юга захотят взять все. Проклятие Кейна, конечно, главная причина, почему все смеются и над англичанином, и над его клубом. Но уже проиграно все, что только можно. В ужасном сезоне потерять и ЛЧ, еще и дома – такое трибуны точно не простят. Арена будет гнать своих вперед до последнего.

"Барселона" – "ПСЖ": дожать во втором матче

Ставка на быстрый гол была оправдана, но не дала никакого результата для "ПСЖ". Взрывная активность проваливалась в защите, ведь троих (а иногда и двух) центрбеков "Барселона" атаковала широким флангом. Это давление до кульминации дошло после ошибок Доннаруммы: несколько обрезок в течение тайма завершились ужасной игрой перед перерывом. Мбаппе ситуативно менял фланг и иногда смещался направо, но без пользы. Да и вообще - форварда закрыли очень качественно.

Голевая перестрелка второго тайма показала сильнейшие и слабые стороны. К примеру, французы могут попытаться сыграть от уверенности "Барсы": легкий первый тайм превратился в два гола за 5 минут после перерыва. Каталонцы разрешили такое издевательство над собой впервые в истории - так не поступали даже "Челси", "Милан" или "Бавария". Да, это тот аспект, где собственная слабость парижского клуба может стать уязвимой стороной соперника. А еще из-за перебора карточек на поле не будет Роберто и Кристенсена - они подбросили Хави задачу незакрытых позиций.

"Барселоне" нужно сделать не так много: дома хватит и ничьей. Если же блау-гранас хотят шоу - то можно пропустить и отыгрываться в легендарном стиле тогдашнего Месси. Как ни странно, но не Мбаппе будет самой большой угрозой. Главная надежда "ПСЖ" мыслями уже не в "ПСЖ". Килиан точно выйдет на поле со старта, но не через него будут строить завершающие стадии атак: Заир-Эмери или Дембеле станут основными адресатами. Ремонтада практически близка к повторению.

"Боруссия Д" – "Атлетико": кто кого съест?

Во второй день 1/4 Лиги Чемпионов к мадридским болельщикам все же пришла победа - "Атлетико" уверенно разобралось с "Боруссией". Чем-то дортмундцы походили на своих немецких коллег, хотя по факту реализации шансов с их стороны все было еще сложнее.

Стоит признать, что желтым повезло. Терзич отскочил, ведь вкус крови не был так важен для "Атлети", как удовольствие от своей игры. Визуальным дублером Гризманна выступает де Поль – он забил отличный гол имени индивидуального мастерства. Вовремя почувствовать, вовремя ускориться – отличный ход полузащитника. Да и сам француз играл не менее ярко: прессинговал, выжимал, заставлял нервничать и помог забить второй гол. То, что гости смогли отличиться – счастье: Молина потерял мяч, а Алле скорее сориентировался. Хороших моментов у них почти не было.

Дортмундцы не могли выдохнуть почти до перерыва, когда им дали немного простора. И это при том, что подопечные Симеоне (по тепловой карте) преимущественно держались на своей половине, а Санчо и Адееми прессинговали очень высоко. Неудивительно, что лучшим игроком гостей стал Кобель: 7 сейвов вратаря разрешили остаться в борьбе там, где ничего не получалось у полевых игроков.

"Атлетико" будет в отличном настроении: мы разбирали, как тактически они переиграли уставшую "Жирону". Могут использовать этот же фактор и в отношении пчел. Точно помогут контратаки, ведь защиту "Боруссии" легко развалить короткими пасами. Немцы же очень много внимания должны уделить сыгранности. Надеяться, что Кобель и Хуммельс и дальше смогут все тянуть на себе, а Санчо будет разряжать батарейки Лино или Аспиликуэты постоянным давлением – отличная тактика для ничьей в ответном матче. Если желто-черные хотят выигрывать и проходить дальше, нужно менять подход.

Календарь подшутил над немцами: после сложного "Штутгарта", не менее тяжелые еврокубки. В эти выходные была выстраданая победа над менхенгладбахской "Боруссией", а уже завтра снова матрасники. Ресурса катастрофически не хватает – и это может сыграть на руку не уставшим испанцам. "Атлетико" имеет домашнее преимущество и будет методично превращать его в полуфинал.

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