Чемпиона России наказали в киевском 'Динамо', устроив ему 'армию' с портянками и сапогами. Канчельскис рассказал о поступке Лобановского

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис вспомнил, как наказали чемпиона России (1999) Сергея Юрана в киевском "Динамо". Экс-игрок донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" таким образом отреагировал на демарш футболистов Бителло, Хорди Томпсона и Виктора Мендеса, не прибывших на сборы московского "Динамо", "Оренбурга" и "Крыльев Советов" соответственно.

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Журналист поинтересовался у 55-летнего Канчельскиса, какое наказание получил бы Мендес в его время.

"Различные наказания были. У Юрана вон спросите, какое у него было наказание, когда он пропал на недельку. Лобановский его в часть отправил. Играешь в футбол, а потом раз – и портянки, сапоги и "рота, подъем" в 6 утра. Вот тебе и наказание, – сказал уроженец Украины Андрей Канчельскис в интервью "СЭ".

Напомним, что Юран Сергей начал карьеру в дубле киевского "Динамо" в конце 1987 года и быстро проявил себя как перспективный нападающий, забивая в каждой из первых шести игр сезона дублёров 1988 года. Однако его развитие едва не остановила серьёзная травма – в апреле 1988 года Юран получил перелом голеностопа. После года лечения и реабилитации он вернулся на поле, отметившись хет-триком в матче дубля против "Арарата".

Закрепившись в дубле, Юран столкнулся с дисциплинарными проблемами, но благодаря поддержке старших игроков и вмешательству тренера Валерия Лобановского, он исправил своё поведение. В 1990 году Юран стал игроком основы и помог "Динамо" завоевать Кубок и чемпионство СССР, а также дебютировал в сборной СССР.

На международной арене Юран проявил себя в матчах Кубка обладателей кубков, особенно в играх против "Барселоны". Его успехи привлекли внимание европейских клубов, и в 1991 году он подписал контракт с лиссабонской "Бенфикой", завершив киевский этап своей карьеры, который сам Юран считал одним из самых важных. Всего за 31 матч забил 15 голов.

В прошлом году Канчельскис отметился неоднозначным высказыванием о футболе страны-агрессора. Он назвал его большим болтом и призвал игроков и тренеров переезжать в Европу, однако при этом добавил, что представители РФ достойны выступать исключительно в топовых чемпионатах.

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