Чемпион России по футболу бросил жену после 12 лет брака и женился на ее племяннице. Фото

Известный бразильский футболист Халк и его жена Камила Анжело провели религиозную церемонию бракосочетания в Бразилии. Торжество накануне состоялось в соборе Пресвятой Богородицы, украшенном белыми розами, после чего пара с гостями устроила вечеринку на элитном курорте в Жуан-Пессоа.

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Халк назвал этот день началом их "вечной совместной жизни" и опубликовал свадебные снимки в соцсетях.

Их роман вызвал много шума, так как Камила – племянница бывшей жены футболиста, Иран.

После развода Халка и Иран в 2019 году пара быстро стала объектом обсуждений в Бразилии.

Тогда футболист сам сообщил семье Камилы о своих намерениях, подчеркнув, что ему нечего скрывать. Уже в 2020 году они поженились, а сейчас у пары двое общих детей.

Ранее Иран и Камила были близки, но после новостей о романе экс-супруга все фотографии с племянницей исчезли из соцсетей Иран.

Сестра Иран, Райса, открыто обвинила Камила в предательстве, заявив, что их покойная мать не смогла бы пережить такой поступок.

Первый брак Халка длился 12 лет. В нем родились два сына, Иан и Тьяго, а в 2016 году пара удочерила девочку Алису.

С Иран он познакомился в Японии, где начинал футбольную карьеру, а она работала моделью.

Камила закончила медицинский институт, но, судя по Instagram, мечтает о карьере блогера.

Халк перешел в петербургский "Зенит" в сентябре 2012 года, став самым дорогим игроком в истории РПЛ. Трансфер футболиста обошелся клубу, по разным оценкам, от 40 до 60 миллионов евро. С самого начала бразилец взял 29-й номер и стал ключевой фигурой команды. Уже в первом сезоне он забил несколько важных голов, в том числе в Лиге Европы, а также отметился хет-триком против "Алании".

В 2014 году он сменил номер на 7 и продолжил блистать, сделав дубль в матче против "Валенсии" в Лиге чемпионов и став лучшим бомбардиром РПЛ сезона 2014/15. Его вклад в успехи "Зенита", с которым он стал чемпионом России, был отмечен наградами, включая звание футболиста года в стране.

В 2015 году Халк закрепил свой статус звезды РПЛ, став лучшим игроком по версии ряда изданий.

30 июня 2016 года Халк все же покинул "Зенит", перейдя в "Шанхай СИПГ" за 55,8 миллиона евро – рекордную сумму для российской Премьер-лиги.

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