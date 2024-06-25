Чемпион ОИ из РФ заявил, что ему противно смотреть Евро-2024

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов возмутился показом в России ведущих международных соревнований, в частности европейского континентального первенства по футболу 2024 года. Бывший хоккеист в лучших традициях кремлевской пропаганды назвал решения телевизионщиков предательством.

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Об этом Фетисов в патриотичном угаре заявил в интервью информационному агентству "Регнум". Двукратный обладатель Кубка Стэнли сделал вид, что ему неинтересно следить за турнирами, из которых выбросили спортсменов из страны-агрессорки.

"Я не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу. Я не понимаю, почему мы так подробно в студиях обсуждаем эти трансляции?! Какого хр*на вы надеетесь, что, если вы показываете эти матчи, вас вернут на эту площадку? Мне это до лампочки. Может, кому-то это доставляет удовольствие, а мне это противно", – сказал Фетисов.

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