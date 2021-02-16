Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

Чемпион мира по футболу 1978 года в составе сборной Аргентины Леопольдо Луке умер в возрасте 71 года из-за коронавируса.

Как сообщает издание ElComercio, он находился в больнице более месяца и пытался победить заболевание. В конце декабря 2020 года бывший футболист получил положительный тест на COVID-19, после чего был госпитализирован в начале января.

Вершиной его карьеры стал домашний чемпионат мира, на котором Луке был одним из лидеров сборной. Он отличился двумя голами в двух стартовых турах, а затем пропустил два следующих поединка из-за травмы. В последнем матче второго группового турнира против Перу (6:0) Леопольдо сделал дубль, несмотря на то, что за несколько дней до этого в автокатастрофе умер его брат. В финале против сборной Нидерландов нападающий провел всю финальную встречу вместе с дополнительным временем и помог Аргентине победить со счетом 3:1.

Луке также стал лучшим бомбардиром Кубка Америки 1975 года, но его сборной не удалось выйти из группы и побороться за медали.

Большую часть своей карьеры нападающий провел в "Ривер Плейте", с которым пять раз выигрывал чемпионат Аргентины. Леопольдо также выступал за "Унион Санта-Фе", "Расинг" и "Сантос".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер соотечественник Луке, который вывел национальную команду в финал ЧМ-2014.