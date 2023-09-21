Чемпион Болгарии решил избавиться от экс-футболиста сборной Украины, отказавшись ставить его в состав

Чемпион Болгарии по футболу "Лудогорец" из Разграда собирается в зимнее межсезонье продать центрального защитника Игоря Пластуна, сообщает temasport.com. 33-летний киевлянин не попал в стартовый состав на матчи группового этапа Лиги конференций.

Контракт Пластуна рассчитан до конца сезона и истекает в июне 2024 года. На данный момент "Лудогорец" не намерен продлевать соглашение с экс-футболистом сборной Украины, а собирается заработать на его продаже. Руководство клуба уже ищет потенциальных покупателей.

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Пока же "Лудогорец" перевел Пластуна в дублирующий состав "орлов".

За свою карьеру Пластун дважды выступал в "Лудогорце". Первый его переезд в Разград случился в период 2016–2018 годов, после чего был продан в бельгийский "Гент", но в 2021 году вернулся на "Хювефарм Арену".

С того момента провел в футболке чемпиона Болгарии 88 матчей, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.

В своем интервью 23 февраля 2022 года, Пластун признавался, что ему стыдно разговаривать на русском языке.

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